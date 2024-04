Pier cascadele de la Romsilva! Guvernul a calculat paguba Guvernul adopta azi o Hotarare care vorbește despre ”pieirea” unor bunuri imobile aflate in administrarea Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva. Proiectul unei hotarari de guvern , ce va fi discutat azi in ședința de Executiv, prevede promovarea scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor prin Regia Naționala a Padurilor – Romsilva , ca urmare a pieirii, conform procesului verbal de pieire nr.1/11.01.2023. Cele 32 de bunuri imobile reprezinta cascade și traverse. Prin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

