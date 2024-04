Stiri pe aceeasi tema

- Managementul dezastruos in ultimii ani, dar mai ales de cand Sorin Lucaci este director general, a ieșit ieri la lumina cand Guvernul a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru Administratia Nationala „Apele Romane” (ANAR). Hotararea de Guvern adoptata, ieri, privind aprobarea bugetului…

- Sebastian Burduja a fost invitat intr-o emisiune de televiziune unde a recunoscut ”fara falsa modestie” ca a studiat la universitațile Stanford și Harvard exact administrație publica și de aceea este pregatit sa administreze Capitala. Sebastian Burduja este candidatul PNL pentru Primaria Capitalei!…

- Creșterea spectaculoasa in sondaje și reacția bucureștenilor cu privire la dosarul ANI schimba perspectivele alegerilor. Cristian Popescu Piedone, actualul primar al sectorului 5, devine tot mai aproape de a ocupa funcția de primar general al Capitalei, conform ultimului sondaj realizat in randul alegatorilor.…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, spune ca este imposibil de comunicat cu Nicușor Dan, primarul General al Capitalei, care nu vorbește cu nimeni. „Nu raspunde la mesaje, nu raspunde la telefon, …(…) dar exista, l-am vazut in parc”, spune Negoița. „Imi intoarce spatele și fuge” Edilul de la sectorul…

- ”Maladia X” ar putea, in curand, sa devasteze planeta, deoarece nu am reținut lecțiile date de epidemia mondiala de Covid-19, avertizeaza directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), in cadrul unei intalniri la nivel inalt in Dubai. Potrivit acestuia, civilizația o va plati scump,…

- Anunț important pentru bucureșteni! Daniel Istrate, directorul general al Societații de Transport București (STB) a declarat ca prețul biletului nu se va modifica anul acesta, insa, din 2025, viitoarea administrație ar putea lua in calcul o majorare. Daniel Istrate, directorul general al Societații…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a abordat intr-un interviu tema migrației locuitorilor din oraș, subliniind determinarea sa de a face din Buzau unul dintre cele mai prietenoase și atractive orașe din Romania. ”Vreau ca Buzaul sa devina unul dintre orașele cele mai bune de locuit din Romania.”,…

- Camera serverelor din cladirea administrativa a Penitenciarului Jilava a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a izbucnit dis-de-dimineața in jurul orei 06:00. Incendiul a izbucnit in cladirea administrativa a Penitenciarului Jilava in urma unui scurtcircuit. Incidentul s-a soldat cu pagube materiale,…