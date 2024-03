Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Burduja a facut o serie de declarații la Realitatea PLUS despre candidatura sa pentru Primaria Generala:"Eu pentru asta m-am pregatit, cu tot respectul și fara falsa modestie. In America, la Stanford și Harvard, administrație publica, expert in dezvoltare rurala și urbana, cum se dezvolta…

- Sondajul pentru Primaria Capitalei va cuprinde 3 propuneri de la PNL și 3 de la PSD, a declarat Rares Bogdan la Realitatea PLUS . „Luni vom avea o discutie in Coalitie. Vom stabili, la propunerea celor doi presedinti, numele pe care le vom chestiona. Vom avea trei propuneri din partea PNL, trei din…

- ”Ministerul Energiei a notificat Primaria Generala privind Memorandumul aprobat in cadrul sedintei Guvernului Romaniei din data de 31.01.2024, ce are ca tema: ,,Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul, distributia…

- Ministerul Energiei a notificat Primaria Generala privind Memorandumul aprobat in cadrul ședinței Guvernului Romaniei din data de 31.01.2024, ce are ca tema: ,,Realizarea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat (SACET), respectiv producerea, transportul, distribuția…

- Intrebat, sambata, intr-o emisiune TV, pe cine ar vota pentru Bucuresti daca ar avea de ales doar intre Gabriela Firea si Nicusor Dan, Nicolae Ciuca a raspuns: „Candidatul PNL”. Intrebat daca Sebastian Burduja va fi candidatul liberalilor, Ciuca a raspuns pozitiv, relateaza News.ro.Intrebat din nou…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a refuzat sa spuna pe cine ar vota pentru Primaria Capitalei intr-o competitie in care ar participa doar Gabriela Firea si Nicusor Dan. De asemenea, liderul liberal a sustinut ca PSD si PNL nu au analizat inca varianta unui candidat comun pentru Primaria Generala. Liderul…

- Intrebat, sambata, intr-o emisiune TV, pe cine ar vota pentru Bucuresti daca ar avea de ales doar intre Gabriela Firea si Nicusor Dan, Nicolae Ciuca a raspuns: „Candidatul PNL”. Intrebat daca Sebastian Burduja va fi candidatul liberalilor, Ciuca a raspuns pozitiv.Intrebat din nou pe cine ar pune stampila…