- "Luni vom avea o discutie in Coalitie. Vom stabili, la propunerea celor doi presedinti, numele pe care le vom chestiona. Vom avea trei propuneri din partea PNL, trei din partea PSD.Doua dintre nume vor fi, cu siguranta, presedintii celor doua filiale: dl Sebastian Burduja si dna Firea, am inteles, de…

- Coaliția de guvernare testeaza 6 candidați pentru a vedea care este cel mai potrivit pentru a caștiga Primaria Capitalei! Pe lista se afla Gabi Firea și Sebastian Burduja! Așadar, nu mai puțin de 6 candidați au in vedere liderii coaliției de guvernare pentru Primaria Capitalei ! Pe lista celor șase…

- Interesant este și faptul ca 2 din 3 bucureșteni nu țin neaparat ca edilul sa fie membru al unui partid. Sondajul a fost realizat pe un esantion de 1030 de respondenti, din randul populatiei adulte, rezidenta in Bucuresti, in varsta de 18 ani si peste, eroarea fiind de plus – minus 3,1% la un nivel…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a vorbit despre strategia liberarilor pentru primaria Capitalei și președinție. Cu aceasta ocazie, europarlamentarul a lansat un atac devastator la adresa actualului edil al Bucureștiului și a afirmat ca este exclus sa il susțina pe acesta pentru inca un mandat.…

- "Eu stiu ca una vorbeste si alta face. In minutul lui de glorie, cand va sta in cabina de vot, cu siguranta va gandi ca el vine sa salveze Bucurestiul, dar singura salvare a Bucurestiului ca in minutul lui, in cabina de vot, sa puna stampila pe Piedone.Nu Piedone va puna mana, ci bucurstenii, care ei…

- Florin Calinescu a declarat pe pagina sa de Facebook ca vrea sa intre din nou in politica. Dupa ce au existat zvonuri ca ar putea adera la AUR, acesta a spus ca zvonurile sunt false și ca este interesat de un partid nou. In comentarii, unii romani i-au transmis deja ca il vor susține, in timp ce alții…

- Consilerul general al PSD Adrian Vigheciu il ironizeaza pe candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja. Cel din urma s-a declarat convins ca „ii va bate mar” pe Gabriela Firea și Nicușor Dan. „Sebi Burduja, cuceritorul cu ochi albaștri și la propriu care deja se viseaza primarul Bucureștiului,…

- ”Bucurestiul a pierdut un activist foarte bun si a castigat un primar foarte slab. (...) alegerea asta (a primarului Bucureștiului) nu ar trebui sa fie despre care e candidatul care o bate pe Firea ci care este candidatul care are solutii pentru Bucuresti” a mai declarat liderul PNL București.