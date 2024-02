Eliberat in luna noiembrie a anului trecut, un hot recidivist a fost retinut dupa o noua lovitura data astazi la o casa din Ghiroda. Politistii locali l-au retinut dupa ce l-au urmarit prin comuna limitrofa Timisoarei. „Astazi, agenții Poliției Locale au reușit sa captureze hoțul care a fost implicat in infracțiuni in Ghiroda pe data […] Articolul Hot recidivist, prins dupa o noua lovitura langa Timisoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .