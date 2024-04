Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 22 de ani din comuna vranceana Homocea a fost arestat dupa ce polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Adjud au reușit sa il identifice și sa il prinda in Aeroportul Bacau. Acesta este suspectat ca ar fi sustras un autoturism de lux din curtea unui imobil nelocuit. Potrivit…

- ”Compania Retele Electrice Muntenia (parte a grupului PPC in Romania, denumita anterior E-Distributie Muntenia) a lansat, prin intermediul sistemului informatic de achizitii publice, o procedura de achizitie de lucrari de executie pentru modernizarea retelelor de medie tensiune din zona municipiului…

- In urma cu aproape o saptamana, pompierii argeșeni au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un service auto din municipiul Pitești, in zona CNCD, la BMVIS Service. Au ars hala de lucru, aproximativ 70 mp, precum și doua autoturisme aflate in fața construcției. Flacarile…

- Un barbat a fost retinut dupa ce a distrus sistemul de alarma si a furat mai multe haine dintr-un magazin din Timisoara. Ieri, polițiștii Secției 3 Timișoara sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 49 de ani, banuit de…

- Eliberat in luna noiembrie a anului trecut, un hot recidivist a fost retinut dupa o noua lovitura data astazi la o casa din Ghiroda. Politistii locali l-au retinut dupa ce l-au urmarit prin comuna limitrofa Timisoarei. „Astazi, agenții Poliției Locale au reușit sa captureze hoțul care a fost implicat…

- Scena desprinsa parca din filemele cu gangsteri chiar in centrul Timisoarei. Un individ a intrat intr-o bijuterie cu un spary paralizant si a iesit cu… doua lanturi de aur! „La data de 20.02.2024, in jurul orei 13:00, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat…

- Polițiștii rutieri au oprit pentru control, miercuri, pe o strada din Timișoara, un autoturism condus de catre un barbat, in varsta de 33 de ani, candidat la obținerea permisului de conducere pentru categoria ,,B”. Acesta s-a dovedit a fi drogat.

- Sergiu Simna, medic ortoped rezident la Spitalul Județean din Arad, a fost prins in flagrant delict aseara, de catre polițiștii DIICOT Timișoara chiar in timp ce primea 20 de kg de canabis. Valoarea capturii se ridica la peste un milion de lei. Drogurile, trimise in colet din Spania, au fost ridicate…