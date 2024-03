”Vasul s-a pierdut”, a anuntat un comentator in timpul unei transmisiuni in direct a intreprinderii miliardarului Elon Musk. Starship re-entering Earth’s atmosphere. Views through the plasma — SpaceX (@SpaceX) ”Asadar, fara amerizare azi”, a adaugat el. Vasul urma, potrivit planului de zbor, sa-si incheie cursa in Oceanul Indian. Starship’s flight trajectory for today’s test — SpaceX (@SpaceX) OBIECTIV MARTE Vasul efectua un zbor de testare cu o lista lunga de obiective. Starship – de 120 de metri lungime – este cea mai mare racheta din lume. Ea este totodata cea mai puternica racheta din lume.…