Val de pensionări: Mii de angajați MAI au părăsit sistemul și zeci de magistrați Mii de angajați MAI și zeci de magistrați se retrag pentru a prinde prevederile mai favorabile ale vechilor legi privind pensiile speciale, creand un deficit semnificativ de personal in instituțiile de forța. In ultimul an, un val de pensionari speciale a lovit in forța Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și sistemul judiciar, cu peste 10.000 de angajați MAI și cel puțin 44 de magistrați pensionați in decembrie și primele 10 zile ale anului 2024. Acest fenomen este alimentat de o noua lege a pensiilor speciale care permite celor care indeplineau condițiile de retragere la sfarșitul anului precedent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de magistrați și 6 generali de armata s-au retras Sursa articolului: Val de pensionari speciale la instituțiile de forța: 10.000 de angajați MAI au parasit sistemul Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- O noua serie de pensionari are loc in cadrul sistemului judiciar și in instituțiile militarizate, in incercarea de a beneficia de condițiile mai avantajoase stipulate in legile anterioare care reglementau pensiile speciale. In cursul anului 2023, s-au inregistrat 10.000 de pensionari in randul personalului…

- Un nou val de pensionari are loc in magistratura și in structurile militarizate, pentru a prinde prevederile mai favorabile din vechile legi ce reglementau regimul pensiilor speciale.In 2023, s-au pensionat 10.000 de angajați ai Ministerului de Interne (polițiști, jandarmi, poliție de frontiera etc),…

- Tichetele cu noile pensii vor fi tiparite incepand de saptamana viitoare, iar in ianuarie seniorii vor primi pensiile majorate cu rata inflației. Noua lege a fost publicata in Monitorul Oficial, iar Casa de Pensii poate contracta sistemul informatic pentru a incepe marea recalculare. Intre timp, vin…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu a oferit prima reacție vis-a-vis de adoptarea noii legi a pensiilor. Aceasta este de parere ca actul normativ va corecta inechitațile și va aduce stabilitate sistemului de pensii din Romania. „Este o forma de respect pentru cei care au muncit și muncesc in Romania.…

- Noua Lege a pensiilor speciale nu face nicio reforma, ci pastreaza inechitațile din sistem 40 de ani. Jalonul din PNRR prevedea trecerea pe contributivitate a tuturor pensiilor și un progres macar de bun simț spre alinierea varstelor de pensionare, iar acest lucru nu se regasește in forma finala a legii,…

- Un fost magistrat este „campionul pensiilor speciale”: primește lunar, din buzunarul contribuabililor, nu mai puțin de 58.191 de lei. Cea mai mare pensie din Romania este de 58.191 de lei și este incasata in fiecare luna de un fost magistrat. A doua pensie, ca venit brut, este de 56.875 de lei, in timp…

- Deputatul USR Cristian Seidler, vicepreședinte al Comisiei pentru munca și protecție sociala, argumenteaza ca proiectul legii privind pensiile speciale nu reprezinta o reforma a sistemului de pensii speciale. „Dupa ce lui Rares Bogdan i-a luat cativa ani sa numere cele 30 de zile pana al eliminarea…