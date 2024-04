Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru recalcularea pensiilor nu trebuie sa duceti niciun document cu venituri realizate dupa 2001", le-a spus Bucura-Oprescu pensionarilor, potrivit unui comunicat postat pe pagina de Facebook a Ministerului Muncii.Ea a raspuns intrebarilor adresate de pensionari si a explicat care sunt modificarile…

- Pensionarii nu trebuie sa faca drumuri inutile la serviciile private de arhivare sau la casele de pensii pentru depunerea de noi documente care sa ateste veniturile realizate, daca acestea sunt dupa anul 2001, a precizat luni ministrul Muncii, Simona-Bucura Oprescu.

- Persoanele aflate in pensie nu trebuie sa faca drumuri inutile la serviciile private de arhivare sau la casele de pensii pentru depunerea de noi documente care sa ateste veniturile realizate, daca acestea sunt dupa anul 2001, a explicat ministrul Muncii, Simona-Bucura Oprescu. Aceasta a efectuat, luni,…

- Normele de aplicare a Legii pensiilor au fost publicate in Monitorul Oficial, confirmand oficialitatea acestora și facilitand punerea in practica a legii. Ca orice lege, și Legea pensiilor necesita norme de aplicare pentru a fi implementata. Majoritatea prevederilor acestei legi intra in vigoare din…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vorbit despre recalcularea pensiilor și a precizat și cand vor primi pensionarii acasa deciziile de recalculare. Vești bune pentru pensionari, deoarece s-a aflat cand vor primi acasa deciziile de recalculare a pensiilor. Cea care a venit cu ultimele detalii…

- Data de 1 septembrie va fi foarte importanta pentru pensionari pentru ca premierul Marcel Ciolacu a facut un anunț important legat de pensii. Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat luni seara ca sumele rezultate dupa recalcularea pensiilor vor fi platite integral incepand cu 1 septembrie și sunt deja…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, s-a intalnit cu reprezentanta UNICEF pentru Romania, Anna Riatti pentru a incheia un parteneriat de durata. In urma intalnirii, ministrul Muncii a ajuns la un acord cu UNICEF, care prevede implicarea organizației in elaborarea legislației…