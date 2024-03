Stiri pe aceeasi tema

- Data de 1 septembrie va fi foarte importanta pentru pensionari pentru ca premierul Marcel Ciolacu a facut un anunț important legat de pensii. Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat luni seara ca sumele rezultate dupa recalcularea pensiilor vor fi platite integral incepand cu 1 septembrie și sunt deja…

Hotararea Guvernului privind Normele de aplicare a Legii nr. 360/2023 a fost aprobata in ședința de ieri a Executivului. Normele fac parte din proiectul amplu asumat de Guvernul Romaniei de a recalcula toate pensiile din sistemul public in spiritul echitații, contributivitații și stabilitații in munca.

- Hotararea Guvernului privind Normele de aplicare a Legii nr. 360/2023 a fost aprobata in ședința de miercuri a Executivului. Normele fac parte din proiectul amplu asumat de Guvernul Romaniei de a recalcula toate pensiile din sistemul public in spiritul echitații, contributivitații și stabilitații in…

- In ședința de astazi a Guvernului au fost aprobate Normele de Aplicare pentru Legea nr. 360/2023. Astfel se va putea incepe efectiv recalcularea tuturor pensiilor din Romania. Acest instrument legislativ fac parte din proiectul amplu asumat de Guvernul Romaniei de a recalcula toate pensiile din sistemul…

- Normele de aplicare a legii pensiilor 2024, legea 360/2023, publicate de Ministerul Muncii. Legea implica RECALCULAREA pensiilor Pensii 2024 | Normele de aplicare a legii pensiilor 2024, la legea 360/2023, privind sistemul public de pensii, publicate de Ministerul Muncii. Legea implica RECALCULAREA…

- Ministrul Muncii, Simina Bucura Oprescu, a afirmat, miercuri seara, ca autoritatile sunt pregatite pentru reclacularea tuturor pensiilor, asa cumm prevede noua lege, procesul de reevaluare a dosarelor fiind aproape finalizat. Pana in 4 martie, trebuie sa fie gata si normele de aplicare a legii, dar…