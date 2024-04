Stiri pe aceeasi tema

- Normele de aplicare a Legii pensiilor au fost publicate in Monitorul Oficial, confirmand oficialitatea acestora și facilitand punerea in practica a legii. Ca orice lege, și Legea pensiilor necesita norme de aplicare pentru a fi implementata. Majoritatea prevederilor acestei legi intra in vigoare din…

- Situatia centralizata cu beneficiarii de carduri sociale pentru alimente a fost transmisa catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), in total fiind peste 2,5 milioane de beneficiari, a anuntat, joi, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), potrivit Agerpres. Conform unei…

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale (MMSS) a anunțat finalizarea listelor cu beneficiarii cardurilor sociale pentru alimente, un program ce vizeaza peste 2,5 milioane de romani vulnerabili. Acest demers este realizat in colaborare cu Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala și Casa…

- Potrivit unei postari pe pagina oficiala de Facebook a ministerului , in anul 2024, aceste carduri vor fi alimentate de sase ori: in februarie, aprilie, iunie, august, octombrie si decembrie.Conform ministerului, beneficiari ai cardurilor pentru alimente sunt 614.358 persoane, adulti si copii, incadrate…

- Azi incepe plata prestațiilor pentru beneficiarii Venitului Minim de Incluziune (VMI), transmite Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale pe Facebook. Sprijinul financiar inlocuiește venitul minim garantat și alocația pentru susținerea familiei și a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2024. Calendarul…

- Ministerul Muncii anunța ca azi incepe plata prestațiilor pentru beneficiarii venitului minim de incluziune. Acest sprijin financiar inlocuiește venitul minim garantat și alocația pentru susținerea familiei și a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2024. Ministerul anunța și calendarul plaților pentru…

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, prin Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala, incepe astazi plata prestațiilor pentru beneficiarii Venitului Minim de Incluziune (VMI). Sprijinul financiar inlocuiește venitul minim garantat și alocația pentru susținerea familiei și a intrat in…

- Și in anul 2024, romanii cu venituri nete sub 2.000 lei vor primi carduri sociale pentru alimente in valoare de 250 lei, acestea urmand sa fie incarcate la fiecare doua luni! De acest ajutor beneficiaza 2,5 milioane de persoane, respectiv 13% din populația Romaniei, conform listelor de beneficiari…