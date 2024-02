Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a afirmat, miercuri seara, la Romania TV, ca autoritatile sunt pregatite pentru recalcularea pensiilor din septembrie, asa cum prevede noua lege. ”Procesul de reevaluare a dosarelor de pensie se apropie de finalizare. Avem peste 95 dintre dosare reevaluate, au…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, aduce explicatii cu privire la controversatul articol 84 din legea pensiilor, adoptata de Parlament. Conform ministrului, prevederile conform carora pot fi aplicate ”masuri corective” pentru atenuarea impactului fiscal al acordarii pensiilor au in vedere eventuala…

