Stiri pe aceeasi tema

- O parte insemnata dintre angajații Primariei Bacau primesc, pe langa salarii, bani pentru proiectele cu fonduri europene in care sunt implicați. Sumele primite de aceștia in ultimii 3 ani s-au ridicat la cateva milioane de lei, iar sporurile incasate de unii funcționari ajung la nivelul miilor de euro.…

- In luna decembrie a anului trecut, numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era de 1.292.559. Facand o scurta analiza, sunt cu 13.564 mai multe comparativ cu ianuarie 2023. Datele arata ca, din totalul celor 827.393 de angajati din administratia publica centrala,…

- Majoritatea cazurilor de urgența raportate anul trecut catre Serviciul 112 au fost redirecționate catre Ambulanța, reprezentand 49,29% din total. Anunțul a fost facut de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, cu ocazia implinirii a 20 de ani in Romania. Datele arata ca apelurile la 112 au fost…

- Mii de angajați MAI și zeci de magistrați se retrag pentru a prinde prevederile mai favorabile ale vechilor legi privind pensiile speciale, creand un deficit semnificativ de personal in instituțiile de forța. In ultimul an, un val de pensionari speciale a lovit in forța Ministerul Afacerilor Interne…

- Val de pensionari in Poliția Romana! La finalul anului 2023, circa 3.000 de polițiști vor ieși din sistem. Șefii MAI cauta soluții pentru a acoperi deficitul de personal. Pana la momentul actual, circa 2.500 de persoane s-au pensionat din Poliția Romana in acest an. Potrivit unor informații pe surse,…

- Din cauza pensiilor mici, din ce in ce mai mulți varstnici apeleaza la Casele de Ajutor Reciproc, imprumutandu-se peste masura. Mai ales cand vin sarbatorile, pensionarii se așaza la cozi interminabile ca sa apuce și ei niște bani pe care oricum ii vor da cu greu inapoi. Vin sarbatorile, dar pentru…

- Una dintre cele mai mari provocari pentru romani ramane in continuare achiziționarea unei locuințe. Raportul asupra stabilitații financiare publicat recent de BNR indica o scadere semnificativa a creditelor iptecare acordate. Mai mult, numarul locuintelor terminate in primul semestru al anului curent,…

- Casa Albastra a intrat in renovare, pentru a putea primi birourile Primariei Bacau. Activitatea municipalitații se va muta din actualul sediu, deoarece actualul imobil este cu risc seismic, insa va plati o suma imensa de bani drept chirie. Mutarea birourilor din actuala cladire a Primariei și a sediilor…