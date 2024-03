Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca susține ca partidul pe care-l reprezinta nu incurajeaza traseismul politic. Mai mult, liderul liberarilor se arata „suparat” din cauza derogarii din proiectul de OUG, care permite primarilor sa treaca de la un partid la altul fara sa-și piarda mandatele. In cursul zilei de duminica, in…

- Situație revoltatoare intr-o localitate din Gorj. De ani de zile, oamenii iși duc animalele la pascut printre gunoaie. Satenii susțin ca au facut nenumarate plangeri, insa, autoritațile nu au reușit pana acum sa le rezolve problema. Fermierii din localitate iși doresc sa le fie concesionat izlazul in…

- Angajații de la Primaria Bacau au primit sporuri chiar și de pana la 10.000 de euro, asta in condițiile in care instituția a ratat cu desavarșire majoritatea proiectelor finanțate de UE. In anul 2021 s-au cheltuit 805.581 lei pentru 56 de angajați, in 2022 1.823.332 lei pentru 73 de angajați, iar…

- Funcționarii din Primaria Bacau ajung sa incaseze și 10.000 de euro pe an pentru proiecte europene ratate. Pe langa salarii, aceștia primesc și bani pentru proiectele cu fonduri europene in care sunt implicați. In ultimii ani, sumele incasate de aceștia s-au ridicat la ordinul milioanelor. Sumele incasate…

- O parte insemnata dintre angajații Primariei Bacau primesc, pe langa salarii, bani pentru proiectele cu fonduri europene in care sunt implicați. Sumele primite de aceștia in ultimii 3 ani s-au ridicat la cateva milioane de lei, iar sporurile incasate de unii funcționari ajung la nivelul miilor de euro.…

- Situația dintre Bianca Dragușanu și Gabi Badalau devine tot mai complexa. In timpul celor trei ani de relație au trecut prin mai multe desparțiri și impacari, astfel ca fanii nu mai știu ce se intampla intre ei. Afaceristul a anunțat separarea, insa paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro,…

- Romania importa gaze naturale in aceasta perioada, deși depozitele autohtone de gaze sunt pline in proporție de peste 88% și ar putea acoperi consumul național, alaturi de producția curenta. Motivul este ca gazele de import sunt mai ieftine decat cele romanești.

- Conducerea municipalei PSD Bacau a organizat astazi o conferința de presa in care a aratat, cu cifre și documente, faptul ca administrația Viziteu nu a reușit sa atraga fonduri europene de circa 30 de milioane de euro. De asemenea, a fost criticat modul in care primarul a incercat sa ascunda adevarul…