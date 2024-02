Majoritatea cazurilor de urgența raportate anul trecut catre Serviciul 112 au fost redirecționate catre Ambulanța, reprezentand 49,29% din total. Anunțul a fost facut de catre Serviciul de Telecomunicatii Speciale, cu ocazia implinirii a 20 de ani in Romania. Datele arata ca apelurile la 112 au fost redirecționate in acest fel: catre ISU – SMURD 18,76% din cazuri, catre Jandarmerie – 5,85%, catre alte agentii de interventie – 2,10% și catre Politie au fost transferate 24,01%. „De 20 de ani 112 este numarul unic pentru urgente din Romania, timp in care au fost preluate peste 300 de milioane de…