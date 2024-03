Prime de 10.000 de euro la o primărie care a ratat toate proiectele europene Angajații Primariei Bacau și-au acordat prime grase pentru ca au lucrat la proiecte europene. Unii au ajuns chiar și la 10.000 de euro, deoarece au lucrat in paralel la mai multe astfel de proiecte. Din pacate, toate proiectele europene au fost ratate. Prime chiar și de 10.000 de euro pentru angajații primariei Bacau, care s-au transformat peste noapte in experți in proiecte pe fonduri europene! Unii angajați au ajuns la astfel de prime deoarece au fost capabili sa lucreze chiar și la mai multe proiecte in paralel. Treaba facuta a fost insa una de mantuiala, iar proiectele au ramas fara finanțare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

