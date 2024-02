Legea care stabileşte cadrul de finanţare din fonduri europene alocate Programelor Operaţionale Regionale pentru proiectele de regenerare urbană, promulgată Actul normativ promulgat de catre seful statului are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului general de finantare din fonduri externe nerambursabile a proiectelor pentru regenerarea urbana ce urmeaza a fi finantate din fonduri europene alocate in cadrul Programelor Operationale Regionale. Potrivit legii promulgate, regenerarea urbana reprezinta ansamblul de masuri de transformare a unor zone specific delimitate din cadrul localitatilor urbane, printr-un set de actiuni integrate in domeniile economic, social, mediu si arhitectural-urbanistic in scopul cresterii calitatii mediului urban si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

