- ”In judetul Tulcea, PNL a demonstrat deja ca este partidul cu cei mai eficienti alesi locali. Primarii PNL performeaza in atragerea fondurilor europene si in derularea eficienta a proiectelor de importanta locala. La prezentarea candidatilor liberali din judetul Tulcea, am vazut increderea in fortele…

- Vineri, 29 martie 2024, de la ora 11, la Filipeni, in prezența parinților, elevilor și a cadrelor didactice a avut loc inaugurarea oficiala a școlii coordonatoare din localitate. Au fost prezenți la eveniment, pentru a transmite un mesaj de felicitare și susținere, europarlamentarul Dragoș Benea, deputatul…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a ales cu o plangere penala pe numele sau, dupa ce Romania a ieșit invingatoare in procesul intentat de Gabriel Resources in dosarul Roșia Montana! Liderul REPER, Dacian Cioloș, a depus luni o plangere penala pe numele premierului Marcel Ciolacu pentru faptul ca a spus public…

- Angajații Primariei Bacau și-au acordat prime grase pentru ca au lucrat la proiecte europene. Unii au ajuns chiar și la 10.000 de euro, deoarece au lucrat in paralel la mai multe astfel de proiecte. Din pacate, toate proiectele europene au fost ratate. Prime chiar și de 10.000 de euro pentru angajații…

- Marcel Ciolacu a venit și el cu amenințari! Președintele PSD spune ca iși va depune mandatul de premier, daca PNL va ieși de la guvernare. Mai mult, pare chiar ca regreta ca a intrat la guvernare alaturi de PNL! Premierul Marcel Ciolacu a facut declarații șocante, in urma cu scurt timp! Liderul PSD…

- DISCUTII… Mai multe proiecte cu finantare europeana, realizate in prezent in municipiul Husi, intampina probleme cu ritmul de implementare, motiv pentru care, pentru unele dintre ele, consilierii locali au aprobat prelungirea termenului de executie. Cum pana la finele acestui an a fost fixata data limita,…