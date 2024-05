Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis și actrița și producatoarea Michelle Yeoh vor fi printre laureații prestigioaselor premii anuale ale organizației Atlantic Council. Președintele Klaus Iohannis va fi onorat cu un premiu din partea Atlantic Council, unul dintre cele mai influente think-tank-uri americane,…

- Președintele Klaus Iohannis va merge in SUA pentru a fi premiat pentru performanțele privind relațiile transatlantice, in cadrul unui eveniment organizat, miercuri, 8 mai, de Atlantic Council, un think-thank din SUA.

- Președintele Klaus Iohannis și actrița și producatoarea Michelle Yeoh vor fi printre laureații prestigioaselor premii anuale ale organizației Atlantic Council, considerate „premiile Oscar de la Washington”.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, un decret de decorare a Academiei de Studii Economice, Bursei de Valori Bucuresti, Asociatiei Romane a Bancilor, Institutului Bancar Roman si Institutului de Studii Financiare, cu prilejul Zilei Educatiei Financiare, transmite Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis merge in SUA. Pe data de 8 Mai, acesta va fi la Washington. Potrivit jurnalistului Radu Tudor, care citeaza un anunț de pe site-ul organizației, unul din cele mai influente think-tank-uri din lume, Atlantic Council, ii acorda un premiu presedintelui Romaniei. Potrivit…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 29 martie 2024, un mesaj cu prilejul aniversarii a 20 de ani de la aderarea Romaniei la NATO.Astazi, Romania celebreaza 20 de ani de la aderarea la Alianta Tratatului Atlanticului de Nord. Cu doua decenii in urma, ceremonia depunerii instrumentului…

- Președintele Iohannis a convocat o ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) in data de 21 februarie 2024, prima dintre temele in discuție fiind “Evoluții privind situația de securitate in regiunea Marii Negre in contextul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei și implicații pentru Romania”.…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit miercuri in plenul Parlamentului European, in cadrul dezbaterii „This is Europe”. Sala Parlamentului de la Strasbourg a fost aproape goala in timpul discursului susținut de șeful statului.