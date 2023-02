Vaccinarea contra gripei sezoniere recomandată și copiilor cu vârste între 2 și 17 ani In Franța, Inalta Autoritate pentru Sanatate (HAS) a facut noi recomandari privind vaccinarea contra gripei sezoniere: in fiecare an, copiii fara comorbiditați, cu varste in 2 și 17 ani sa beneficieze gratuit de vaccinul contra gripei. Este o recomandare și nu o obligație, scrie Top sante. Pana acum, vaccinarea era indicata in mod special persoanelor la risc de a face forme grave de gripa, respectiv persoanele cu varste peste 65 de ani, persoanele cu comorbiditați (pacienți astmatici, cu afecțiuni cardiace etc.). Recent, HAS a propus ca in calendarul vaccinal sa fie incluși și copii fara comorbiditați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

