Vacanțele în România vor fi mai scumpe cu 15% față de anul trecut Vacantele in Romania vor fi mai scumpe, in medie, cu 15% fata de anul trecut, insa acest lucru este o normalitate, avand in vedere evolutia preturilor in toata Europa, ca urmare a cresterii costurilor, dar si a unei cereri ridicate din partea consumatorilor, a declarat, miercuri, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin Ile. „Ca medie, cred ca vom fi undeva cu un 15% mai mult decat anul trecut, dar lucrul acesta este intr-o normalitate europeana. In toata Europa preturile au crescut si ca urmare a inflatiei, si ca urmare a cresterii costurilor, si ca urmare a unei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

