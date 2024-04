Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o redresare puternica inregistrata in 2023, analiștii prognozeaza o scadere a numarului de inmatriculari auto la 1.9% ca urmare a diminuarii cheltuielilor de consum - in special in China și Europa - și a unei creșteri economice globale sub nivelul așteptarilor.

- De mulți ani, seria P de la Huawei este una de referința in domeniul smartphone-urilor, in special atunci cand vine vorba despre construcție premium și despre performanța de captura foto. Cu un brand in continuare atat de puternic, chiar și in urma restricțiilor SUA, care au limitat anumite capabilitați…

- ROMARM și Rheinmetall din Germania vor construi in Romania cea mai mare fabrica de pulberi pentru muniții din Europa, consolidand industria de aparare și parteneriatul economic intre cele doua țari. The post INDUSTRIA DE APARARE ROMARM și Rheinmetall lanseaza in Romania cel mai mare proiect de fabrica…

- Andrei Caramitru profețește sfarșitul Uniunii Europene. Acesta spune ca Europa nu mai produce nimic care sa o mențina competitiva din punct de vedere economic. SUA și China ofera sevicii și produse mult mai bune și ieftine, grație resurselor mai ieftine de energie. Cand se intampla asta, e pericol de…

- BMW anunța prima sa investiție majora in Romania. Se asociaza cu japonezii de la NTT Data pentru a deschide la Cluj-Napoca un centru de dezvoltare IT, despre care spune ca va angaja mii de oameni, in urmatorii trei ani.Potrivit comunicatului oficial al celor doua companii, asocierea lor pentru investiția…

- Producatorii din Europa nu pot sa opreasca o viitoare invazie a vehiculelor electrice din China. Din cauza costurilor tranziției verzi impuse de Bruxelles, modele europene devin nerentabile. Explorer, nava portcontainer a companiei chineze BYD, a acostat in portul german Bremen. Aduce 5000 de vehicule…

- Volkswagen, Renault si Stellantis se gandesc la ceva inimaginabil: exploreaza legaturi cu concurentii pentru a produce vehicule electrice (EV) mai ieftine si pentru a face fata amenintarilor existentiale, transmite Bloomberg. In conditiile in care rivalii din China si Tesla Inc expun slabiciunea…

- Deputatul PNL de diaspora, Valentin Fagarașian , originar din Codlea, afirma ca economia UE trebuie sa produca mai mult „made in EU” si sa relaxeze calendarul privind obiectivele ecologice. Deputatul PNL de diaspora , Valentin Fagarasian, a declarat intr-un discurs sustinut marti, 13 februarie, in Parlamentul…