- "Pana in acest moment, au fost controlate 233 de unitati, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate urmatoarele sanctiuni: 485 amenzi contraventionale, in valoare de aproximativ 5,1 milioane lei, 99 avertismente, oprirea definitiva de la comercializare a produselor gasite ca fiind neconforme,…

- Comisarii pentru Protectia Consumatorilor au amendat cu 5,1 milioane de lei cele 233 de magazine Mega Image controlate in intreaga tara in doua jumatate a lunii ianuarie 2024 si au oprit definitiv de la comercializare produse alimentare neconforme, in valoare de aproximativ 65.000 lei, potrivit unui…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au facut mai multe controale la magazine Selgros din tara si au dat amenzi in valoare de 650.000 de lei. Echipele de control au gasit mai multe nereguli, printre care fructe si legume stricate, produse expirate, agregate frigorifice…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat marile lanturi de magazine cu 89 milioane de lei pe parcursul anului 2023. Insa incasarile au fost la mai putin de jumatate din aceasta suma, respectiv 34,67 milioane de lei, potrivit datelor prezentate in cadrul unei conferinte…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ( ANPC) a amendat, anul trecut, marile lanturi de magazine cu 89 milioane de lei, insa nu a incasat decat jumatate din aceasta suma. Datele ANPC cu privire la amenzi au fost prezentate de presedintele Autoritatii, Horia Constantinescu, intr-o conferința…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a inceput o campanie de verificare a produselor vandute sub branduri proprii, romanești, ale marilor lanțuri de magazine. Au verificat ”Gusturi romanesti”, ce aparține de lanțul de unitați comerciale Mega Image, și ”Camara Noastra – Pofta…

- Lanțul de magazine Mega Image și cațiva furnizori au fost amendați de ANPC pentru ca vindeau legume și fructe așa-zis romanești. ANPC a transmis, vineri, ca reprezentantii Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov au inceput derularea unei serii de verificari…

- ANPC a transmis, vineri, ca reprezentantii Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov au inceput derularea unei serii de verificari a corectitudinii informatiilor privind originea/denumirea fructelor si legumelor comercializate. Astfel, in 28 si 29 noiembrie,…