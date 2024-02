Stiri pe aceeasi tema

- Comasarea alegerilor in Romania a fost votata de membrii PNL și PSD, in ședințele la care au participat liderii celor doua partide. Cinci liberali au votat „impotriva”, doi s-au abținut, in timp ce 58 au votat „pentru”, iar liderii PSD au votat in unanimitate calendarul alegerilor din 2024, comasarea…

- Alegerile din acest an sunt diferite de scrutinele din trecut. Pentru prima data batalia nu mai este una intre stanga și dreapta. In intreaga Europa alegerile din 2024 nu mai sunt despre ideologii, ci despre a impiedica ascensiunea extremei drepte, care ar fi avantajata de o prezența redusa la vot.…

- "Au fost mai multe speculatii in presa, in ultima perioada, despre prezenta PNL la guvernare, despre posibila sau posibile plecari de la guvernare. As dori, in calitate de lider politic, sa transmit ca in PNL politica este una singura - aceea de responsabilitate, de seriozitate si de asumare a unor…

- Liderul UDMR a spus despre Diana Sosoaca si George Simion ca ei nu mai cresc in sondaje, s-au oprit undeva la 20% nu au cum sa ajunga la guvernare.”Nu vor ajunge, nu au cum, este exclus. Romania nu isi permite o astfel de aventura, o aventura de acest gen. Este exclus”, a spus acesta despre liderul…

- „Am susținut de multa vreme varianta ????????????????????????̆???????????? ????????????????????????????????????????, cu mai multe argumente legate de eficientizarea activitații administrative și a economiei cheltuielilor bugetare. E vorba de aproximativ 2 miliarde lei, spre comparație impactul bugetar…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a comentat situatia de la Olt, unde PNL si PSD se afla in Opozitie. ”Dincolo de aceste aspect care au loc la nivelul filialelor in fiecare judet, trebuie sa spunem ca este absolut nevoie ca cele doua partide sa-si continue responsabilitatea guvernarii pentru ca este…

- Președintele AUR, George Simion, s-a aflat in acest final de saptamana in Italia, acolo unde partidul Fratelli d'Italia condus de prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a organizat un eveniment politic.George Simion s-a adresat celor peste zece mii de conservatori europeni prezenți la Roma in cadrul…

- SN Nuclearelectrica SA și Framatome semneaza un acord pentru a avansa producția in Romania a radioizotopului Lutetium-177, folosit pentru combaterea cancerului. SN Nuclearelectrica SA și Framatome anunța semnarea unui acord de cooperare pentru a explora posibilitatea producerii izotopului medical Lutetium-177…