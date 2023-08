Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța sfarșita tragic! Doi romani, soț și soție, au murit intr-un accident cumplit in Grecia: Copiii lor, de 7 și 10 ani, sunt in stare criticaUn accident grav a avut loc pe autostrada Salonic-Serres, in Grecia. Un cuplu de romani și-a pierdut viața in urma impactului, iar copiii celor doi se afla…

- Potrivit mai multor site-uri de știri din Grecia, parinții, in varsta de 45 și respectiv 48 de ani, au murit pe loc, iar cei doi copii, in varsta de șapte și 10 ani, au fost grav raniți, potrivit primelor informații furnizate de autoritațile grecești, citate de Rthess.gr, relateaza Ziare.com. Din cate…

- Zece mașini au fost implicate intr-un carambol, luni dimineața, pe autostrada A4, in zona ieșirii spre Valu, județul Constanța. Potrivit ISU Constanța, zece mașini s-au tamponat pe autostrada A4, in zona de ieșire spre Valu. Serviciul Județean de Ambulanța intervine cu trei echipaje. Sunt implicate…

- Cinci persoane și-au pierdut viața și alte opt au fost ranite luni, cand un avion Cessna 208 s-a prabușit intr-un hangar al unui centru de parașutism pe timp de vreme rea, au anunțat autoritațile, citate de AP. Un avion de dimensiuni mici s-a prabusit luni seara pe un hangar dintr-un aeroport in apropiere…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantii Ambasadei Romaniei la Sofia si ai Consulatului General al Romaniei la Salonic, a monitorizat, sambata si duminica, situatia din punctele de trecere a frontierei dintre Republica Bulgaria si Republica Elena, in special PTF Makaza-Nymphaia si PTF Kulata-Promachonas.…

- Autoritatile ucrainene au anuntat, miercuri dimineața, ca cel putin trei persoane au fost ucise si alte 13 ranite intr-un atac cu rachete rusesti, lansat in cursul noptii asupra orasului portuar Odesa, relateaza BBC. Rachetele au vizat un depozit, un centru de afaceri si magazine. Comandamentul de Sud…

- Cel putin 14 persoane au fost murit, iar alte peste 2.700 au fost evacuate din zona inundata in regiunea ucraineana Herson (sud), dupa distrugerea Barajului Kahovka, anunta Guvernul ucrainean. Aproximativ 190 de copii au fost evacuati, cinci persoane au murit, iar alte 35 au fost date disparute, inclusiv…

- O romanca in varsta de 63 de ani din Romania a murit miercuri in peninsula Halkidiki din Grecia, dupa ce i s-a facut rau intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Moartea femeii atrage atenția inca o data asupra problemelor serviciilor sanitare din Grecia, dupa ce o ambulanța a ajuns pentru a-i acorda primul…