Vacanță gratuită în Rhodos și despăgubiri pentru românii afectați de incendiile din Grecia de anul trecut Grecia ofera o excursie gratuita de o saptamana in Rodos pentru a atrage din nou turiștii, dupa ce aceștia au fost nevoiți sa fuga de incendiile de vegetație produse anul trecut. Grecia va oferi turiștilor care au fost surprinși de incendiile de anul trecut excursii gratuite in Rodos. Oamenilor ale caror vacanțe s-au transformat intr-un […] The post Vacanța gratuita in Rhodos și despagubiri pentru romanii afectați de incendiile din Grecia de anul trecut appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

