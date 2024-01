Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul portughez Jose Mourinho a ajuns la un ''acord verbal'' cu echipa saudita de fotbal Al-Shabab, la cateva zile dupa ce a fost demis de clubul italian AS Roma, informeaza presa araba.Conform ziarului Asharq Al-Awsat, Mourinho a avut joi o intalnire cu directorul sportiv al lui Al-Shabab,…

- Jucatorul roman Radu Dragușin a semnat cu Tottenham Hotspur, una din echipele de anvergura din Premier League. Radu Dragușin a semna un contract pana in vara lui 2029, iar salariul sau va fi de 3 milioane de euro pe an. Suma de transfer este de 31 de milioane de euro: 25 de milioane suma fixa și 6 milioane…

- Cele mai multe accidente cu mașini pe șoselele din țara sunt produse de conducatorii de BMW. Conform unui studiu realizat de carVertical, mașinile din marca nemțeasca BMW sunt cele mai avariate. Pe de alta parte, autoturismele Alfa Romeo au inregistrat cele mai puține incidente in traficul din Romania.…

- Intr-un articol recent, publicația italiana Il Corriere dello Sport a relatat ca Genoa, echipa din Serie A, a respins o propunere inițiala facuta de Napoli pentru achiziționarea lui Radu Dragușin, fundașul central roman aflandu-se, de asemenea, in vizorul echipelor Tottenham Hotspur și Barcelona. Conform…

- Dana Spinanț a fost numita in functia de director general al Directiei Generale Comunicare (DG COMM). Aceasta este primul cetațean roman care preia conducerea unei direcții generale a Comisiei, semnaleaza eurodeputatul Siegfried Muresan. Dana Spinanț se va ocupa cu comunicarea catre mass-media si public…

- ​Barcelona joaca sambata in LaLiga pe terenul celor de la Rayo Vallecano, echipa unde evolueaza și internaționalul roman Andrei Rațiu. Catalanii nu se vor putea baza pe unul dintre cei mai importanți jucatori in aceasta confruntare.

- Andrei Rațiu (25 de ani) este fotbalistul care a atins cea mai mare viteza de alergare in acest sezon dintre jucatorii lui Rayo Vallecano, 35,6 km/h. Doar Real Madrid are un jucator mai rapid decat fundașul dreapta roman, pe Vinicius (36 km/h). La 25 de ani Andrei Rațiu a apucat sa debuteze in La Liga,…

- Marius Șumudica (52 de ani) nu se dezice de la declarațiile spectaculoase. Antrenorul roman a ajuns din nou in fruntea publicațiilor din Turcia. Luni, 30 octombrie, Gaziantep se deplaseaza la Istanbul, pentru duelul contra colosului Beșiktaș. Marius Șumudica a zis ca o lasa mai moale, dar iese in evidența…