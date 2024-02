Adio, Gaziantep? Era Șumudică s-ar putea încheia! Gaziantep FK, echipa din prima liga turca de fotbal, a decis sa incheie colaborarea cu antrenorul roman Marius Șumudica, conform anunțului facut de jurnalistul Ali Budak. Potrivit informațiilor vehiculate de turci, Marius Șumudica, in varsta de 52 de ani, ar fi pe punctul de a parasi banca tehnica a echipei Gaziantep. Aceasta mișcare vine in urma unei perioade de rezultate fluctuante sub conducerea lui Șumudica , care a fost numit la carma echipei in septembrie 2023. Ședința de urgența convocata de bașkanul clubului Gaziantep, la care Șumudica nu a participat, a avut loc inaintea antrenamentului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

