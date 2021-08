Unde pot fi vizionate filmele „Sherlock Holmes”? Robert Downey Jr. si Jude Law sunt protagonistii filmelor „Sherlock Holmes” regizate de Guy Ritchie si bazate pe personajul omonim creat de Arthur Conan Doyle, care pot fi vizionate la TNT in luna septembrie. „Sherlock Holmes” (2009), dublu nominalizat la Oscar, pentru muzica si scenografie, va fi difuzat pe 8 septembrie, de la ora 20:10. Robert Downey Jr. si Jude Law ii portretizeaza pe excentricul si stralucitul detectiv Sherlock Holmes, respectiv pe colaboratorul lui, dr. John Watson. Actiunea are loc in 1890, cand ei sunt angajati de o societate secreta pentru a dejuca planul unui lord de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna august, a doua saptamana este dedicata de Film Now impatimiților de acțiune. Vineri, 13 august, de la ora 21:40, Film Now prezinta Sherlock Holmes: A Game of Shadows/ Sherlock Holmes: Jocul umbrelor. Intr-un joc al razbunarii si al luptei dintre bine și rau, Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.)…

- Utilizarea masinilor electrice in tara producatoare de petrol si gaze a ramas cu mult in urma fata de Europa si nu se fac vehicule electrice in Rusia, dar guvernul are planuri de productie ambitioase si sa acorde stimulente financiare pentru a sustine sectorul. Din totalul estimat la 45 de milioane…

- Romania, maxim istoric la prețul gazelor naturale. „Explicația este data de diferența mare dintre cerere și oferta care exista in momentul de fața pe piața” Romania, maxim istoric la prețul gazelor naturale. „Explicația este data de diferența mare dintre cerere și oferta care exista in momentul de fața…

- Unui calaret australian i-a fost interzisa participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportivului i s-a gasit in organism cocaina. Federatia Australiana de Echitatie, citata lesoir.be și de agenția Belga, informeaza ca Jamie Kermond, in varsta de 36 de ani, a fost suspendat dupa ce a fost testat…

- Descris drept probabil unul dintre cele mai frumoase orase din Romania, Sibiul figureaza pe locul 5 in clasamentul facut public de Comisia Europeana. E prezentat drept o combinatie minunata intre istorie si spiritul unui oras european modern. Sibiul e recomandat pentru city break, pentru pasionatii…

- Germania face presiuni asupra Comisiei Europene pentru a stabili obiective mai stricte de protecție a mediului pentru industriile auto și aeronautice din regiune, potrivit ziarului Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Intr-un document de poziție trimis executivului Uniunii Europene, guvernul a cerut…

- Trecerea de pietoni care se opreste intr-un zid a aparut acum cateva zile in centrul orașului Suceava. Lucrarea a fost executata de o firma care are contract cu Primaria Suceava. Misiunea firmei era, de fapt, sa mute respectiva trecere de pietoni, care a ajuns sa se termine intr-un zid anul trecut,…

- Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producator de polioli din Europa de Est, care a preluat ramașițele Oltchim Ramnicu Valcea, a raportat pentru primul trimestru un profit net de 119 milioane de lei și o cifra de afaceri de 497 milioane de lei. In primele 3 luni din 2021 Chimcomplex a realizat…