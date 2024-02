Decalogul anti-extremism al lui Gheorghe Flutur, prezentat la mitingul anti-AUR de la Suceava

Stiri pe aceeasi tema

- “Noi avem fapte in spate. Societatea civila trebuie sa fie mai curajoasa. Am sa citesc de aici, de la Suceava, decalogul de lupta impotriva extremistilor, asa cum il vad eu, putem sa-l completam. Este un inceput. Trebuie sa luptam, dragii mei, in primul rand pentru siguranta noastra, a dumneavoastra,…

- Gheorghe Flutur lanseaza duminica și un decalog de lupta impotriva extremismului, in zece puncte. La Suceava a inceput, duminica, la ora 14:00, mitingul antiextremism anunțat de președintele CJ, Gheorghe Flutur, dupa un conflict, weekendul trecut cu liderul AUR, George Simion, care a organizat un protest…

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, l-a așteptat, duminica, impreuna cu primarul Ion Lungu și deputatul Ioan Balan , pe liderul AUR George Simion, intr-o sala pregatita la Casa Culturii din Suceava. Liderul formațiunii nu a venit, deoarece se afla la miting.

- Gheorghe Flutur, presedintele Consiliului Judetean Suceava, l-a asteptat, astazi, pe George Simion pentru o confruntare fata in fata, insa liderul AUR nu s-a prezentat si a batut in retragere.

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, l-a așteptat duminica, la ora 15:00, pe liderul AUR George Simion și o delegație a acestui partid la o discuție directa intr-un birou amenajat in interiorul Casei de Cultura Suceava. In cele din urma, intalnirea nu a mai avut loc in locația pregatita de ...

- Regulile pentru prescrierea și eliberarea antibioticelor au fost serios inasprite. Beatrice Speteanu, farmacist și președinte al Asociației Farmaciilor Tradiționale și a Practicienilor, a adus in atenția publicului o serie de modificari semnificative ce au avut loc in domeniul prescripțiilor antibioticelor.…

- Președintele USR, Catalin Drula, anunța joi, 28 noiembrie, ca a trimis o scrisoare oficiala președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in cazul dosarului vaccinurilor, unde DNA a cerut ridicarea imunitații fostului premier Florin Cițu și a foștilor miniștri ai Sanatații Vlad Voiculescu și…