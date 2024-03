Bunul simț în trafic, cea mai bună regulă! In trafic, cu greu mai respectam vreo regula. Pentru fiecare incalcare a regulilor de circulație, gasim justificari fara sa ne gandim la urmarile nefaste pe care le pot avea accidentele pe care le provocam. Și, in plus, credem ca noua nimic nu ni se poate intampla. La Dialogurile Puterii , Gabi Imre , pilot și instructor de drift, susține cu tarie ca, in orice mediu traim, exista reguli pe care trebuie sa le respectam. ”Eu așa ii spun și fiului meu. In momentul in care ieșim pe ușa, intr-un spațiu pe care il imparțim cu alți oameni, trebuie sa respectam niște reguli pentru a nu ne supara unii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

