Nae Caranfil, regizorul:”Nici la Hollywood nu prea mai sunt bani”

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Puric este inca un actor care are de gand sa dezbrace nobila haina a artei pentru a nu o murdari in politica. In anul pensionarii barbaților in țara noastra, chiar la implinirea vastei de 65 de ani, actorul și-a anunțat, intr-un moment total deașteptat, candidatura pentru viitoarele alegeri prezidențiale.…

- Un cunoscut actor roman a dat, duminica seara, o adevarata lovitura de teatru clasei politice romanești, anunțandu-și candidatura la Președinția Romaniei. Cunoscutul actor Dan Puric a facut duminica seara un anunț bomba:candideaza ca viitor Președinte al Romaniei! Anunțul-bomba a fost facut in direct…

- Doina Teodoru și Mihai Bendeac au muncit impreuna la o serie de proiecte, chiar și la un serial de televiziune, așa ca vedeta il cunoaște bine pe actor. „Ține flacara asta aprinsa și in oamenii din jurul lui”, il lauda ea pe Bendeac, intr-un interviu pentru Fanatik. Actrița Doina Teodoru s-a nascut…

- Desemnata de patru ori drept cea mai mare handbalista a lumii, Cristina Neagu și-a anunțat acum retragerea din sportul care i-a adus gloria ei și a intregii echipe. Jucatoarea de la CSM București a anunțat ca turneul final din Danemarca este ultimul Campionat Mondial la care mai participa. Intrebata…

- Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica ”I.L. Caragiale” anunta ca a redobandit in instanta dreptul de administrare asupra Studioului de Teatru Casandra. Decizia nu este finala, aceasta putand fi atacata cu recurs.„Casandra a fost rampa de lansare pentru marii artisti ai teatrului…

- Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" a obtinut in instanta "redobandirea dreptului de administrare asupra Studioului de Teatru Casandra", informeaza UNATC intr-un comunicat transmis luni AGERPRES."Casandra a fost rampa de lansare pentru marii artisti ai teatrului…