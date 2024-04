Maia Morgenstein are o avere frumoasă de pe urma muncii sale nobile. Ce salariu și bunuri are ca actriță, manager și profesor Maia Morgenstein este una din marile personalitați ale lumii artistice romanești și continua sa fie neobosita in activitatea sa. De altfel, la aproape 62 de ani, actrița muncește mai mult ca niciodata in lunga sa cariera ce se intinde pe mai bine de patru decenii. Este actrița, manager, profesor conferențiar, iar rasplata vine pe masura succesului de care se bucura pe scena teatrului, programele televiziunii și radioului, dar și in activitatea cinematografica. Cariera sa in film a inceput cu capodopera ”Balanța” a lui Lucian Pintilie și a ajuns la nivel internațional, cel mai cunoscut rol fiind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

