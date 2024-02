Dan Puric este inca un actor care are de gand sa dezbrace nobila haina a artei pentru a nu o murdari in politica. In anul pensionarii barbaților in țara noastra, chiar la implinirea vastei de 65 de ani, actorul și-a anunțat, intr-un moment total deașteptat, candidatura pentru viitoarele alegeri prezidențiale. Artist ce s-a remarcat și ca militant politic de extrema dreapta, Puric și-a expus intenția chiar inainte ca actuala coaliție de guvernare sa stabileasca data alegerilor. Puric și-a anunțat intenția pe scena teatrului Luceafarul din București, in fața spectatorilor ce au asistat la show-ul…