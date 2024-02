Cine este buzoianul care și-a anunțat candidatura la Președinția României Un cunoscut actor roman a dat, duminica seara, o adevarata lovitura de teatru clasei politice romanești, anunțandu-și candidatura la Președinția Romaniei. Cunoscutul actor Dan Puric a facut duminica seara un anunț bomba:candideaza ca viitor Președinte al Romaniei! Anunțul-bomba a fost facut in direct pe scena teatrului Luceafarul din București, intr-o sala arhiplina, cu viitori votanți pro-Puric care au stat și in picioare, in cadrul spectacolului-eveniment „Dan Puric – Votați, ma!”. Dupa anunțul de declanșare a campaniei electorale, actorul și-a lansat a doua ediție a volumului „Dulci – Jurnalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In țiuitul asurzitor al țanțarilor pe care-i transformam zilnic in armasari, riscam sa pierdem evenimente importante. Un cineast roman care a marcat cinematografia romana postdecembrista, Nae Caranfil, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al UNATC. Pe 30 ianuarie 2024, Nae Caranfil a devenit Doctor…

- La varsta de 16 ani, soarta l a pus la grea incercare, ramanand orfan Dupa acest moment de cumpana, Romulus Barbulescu a renuntat la scoala si si a castigat existenta practicand diverse meserii precum: miner, hamal, muncitor la abator Romulus Barbulescu a dat admitere in anul 1950 la Institutul de Arta…

- Regizorul Dinu Cernescu a murit la varsta de 88 de ani, a anuntat Teatrul Bulandra."A plecat in eternitate marele regizor Dinu Cernescu. Dumnezeu sa-l ierte si sa-l aseze in lumina alaturi de cei alesi", este mesajul Teatrului Bulandra, potrivit News.ro.Parcurs profesionalNascut la 18 octombrie 1935…

- Doina Teodoru și Mihai Bendeac au muncit impreuna la o serie de proiecte, chiar și la un serial de televiziune, așa ca vedeta il cunoaște bine pe actor. „Ține flacara asta aprinsa și in oamenii din jurul lui”, il lauda ea pe Bendeac, intr-un interviu pentru Fanatik. Actrița Doina Teodoru s-a nascut…

- Regizorul Ion Ardeal Ieremia, care urma sa implineasca 59 de ani pe 13 ianuarie a incetat din viața. Acesta a cochetat de-a lungul vieții și cu politica, fiind secretar de stat in guvernul PSD. De-a lungul timpului, Ion Ardeal Ieremia a reușit sa caștige inimile publicului, ramanand in memoria colectiva…

- Escrocii nu duc lipsa de inventivitate nici pe acest final de an, iar ultima moda in materie este branșarea la rețeaua de gaze. Din pacate, se gasesc și destui naivi care sunt inșelați. O astfel de situație s-a intamplat la Maracineni, in județul Buzau, unde urmeaza ca locuitorii comunei sa se branșeze…

- Mihai Dinvale, unul dintre cei mai apreciați și indragiți actori romani, se alatura distribuției comediei romantice Lasa-ma, imi place! Camera 609, proiect semnat Ruxandra Ion si Dream Film Production, ce poate fi urmarit in fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.Absolvent al Liceului…