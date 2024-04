Mihai Găinușă și-a vândut pensiunea de la Moeciu! Este mai bogat cu jumătate de milion de euro Mihai Gainușa a eliberat ”Gainușa de munte”! Cunoscutul prezentator de televiziune și radio a reușit sa vanda la un preț bun pensiunea sa de la Moeciu pe care a ridicat-o ajutat și de fonduri europene. Vila fostului ”carcotaș” de la poalele muntelui a fost ridicata de acesta in urma cu aproape 20 de ani și nu a dus lipsa de clienți. Stabilimentul are noua camere cu bai proprii, un mic restaurant, barbeque, și o curte imensa pentru relaxare (cu terenuri de tenis, fotbal, baschet). ”Gainușa” a devenit imediat dupa deschidere un reper in randul celor ce doresc un sejur liniștit la poalele muntelui.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

