- Adrian Stefanescu, nelipsit din distributia unor filme celebre romanesti din perioada 1968 - 1983 si unul dintre cei mai apreciati cascadori profesionisti din Romania, va fi omagiat la cea de-a 18-a editie a Galei Premiilor Gopo. Contributia sa va fi recompensata cu Premiul Special, oferit in cadrul…

- Astazi, Mihai Sorin Vasilescu serbeaza cea de a 69 a aniversare. Nascut la Bucuresti, el si a petrecut peste 40 de ani de viata in culisele si pe scena teatrului. Este absolvent al Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" din Bucuresti. Debutul ca actor a fost consemnat la Teatrul…

- La Dialogurile Puterii, un invitat special, regizorul Nae Caranfil, cu modestia creatorului, vorbește despre filme, despre trecutul și viitorul cinematografiei, dar și despre recunoașterea meritelor sale, Doctor Honoris Causa , de catre Universitatea Nationala de Arta Teatrala și Cinematografica „I.L.…

- Dan Puric este inca un actor care are de gand sa dezbrace nobila haina a artei pentru a nu o murdari in politica. In anul pensionarii barbaților in țara noastra, chiar la implinirea vastei de 65 de ani, actorul și-a anunțat, intr-un moment total deașteptat, candidatura pentru viitoarele alegeri prezidențiale.…

- Un cunoscut actor roman a dat, duminica seara, o adevarata lovitura de teatru clasei politice romanești, anunțandu-și candidatura la Președinția Romaniei. Cunoscutul actor Dan Puric a facut duminica seara un anunț bomba:candideaza ca viitor Președinte al Romaniei! Anunțul-bomba a fost facut in direct…

- Actorul Marius Manole s-a accidentat la teatru. Extrem de indragit in peisajul artistic din Romania, Marius Manole s-a remarcat și ca activist, lucru care i-a adus un spor de popularitate.Recent insa acesta a anunțat ca s-a accidentat in timp ce repeta pe scena Teatrului Național din București…