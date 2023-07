Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul central Daniel Celea (27 de ani) s-a desparțit de Oțelul Galați la mai puțin de o luna de la momentul prezentarii oficiale. Prezentat oficial pe 9 iunie ca jucator al Oțelului, stoperul care a retrogradat alaturi de Chindia a semnat in cantonamentul din Austria rezilierea contractului pe un…

- Propunerea clubului FCSB de eliminare a regulii U21 incepand cu editia 2023-2024 a Superligii a fost respinsa, marti, 27 iunie, de Adunarea Generala a Ligii Profesioniste de Fotbal.Finantatorul gruparii ros-albastre, Gigi Becali, a fost prezent la sedinta de la sediul LPF pe care a parasit-o dupa scurta…

- Mihai Eșanu, fostul goalkeeper al lui Dinamo, s-a ințeles cu Petrolul Ploiești și a fost prezentat oficial de „gazari”. Portarul de 24 de ani revine in prima liga, dupa ce in sezonul recent incheiat a facut parte din lotul cu care Chindia a cazut in „B”. Mihai Eșanu schimba iar echipa. Dupa ce a bifat…

- Stelian Gherman, noul antrenor al echipei de fotbal CSM Unirea Alba Iulia, va fi prezentat miercuri de catre conducerea echipei CSM Unirea Alba Iulia s-a ințeles, in sfarșit, cu un antrenor principal, a declarat pentru Alba24 Dan Iordachescu, directorul sportiv al clubului. Stelian Gherman revine pe…

- De Ziua Copilului, Federația Romana de Fotbal le-a facut „parinților” din primul eșalon, SuperLiga, un „cadou”: toate echipele participante la ediția 2022-2023 au primit licența de participare la competiție și pentru 2023-2024, inclusiv doua trupe care vor bifa, astazi, respectiv, maine, returul barajului…

- Superliga - Rezultatele etapei a noua din play-off si play-out si clasamentul. Meciurile din etapa a noua a fazelor play-off si play-out ale Superligii de fotbal au loc de vineri pana luni. CITESTE SI BREAKING NEWS Simona Halep este acuzata de o noua incalcare a regulilor anti-doping 22:51 3…

- Internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi a marcat astazi un gol pentru echipa sa, UTA Arad, in meciul cu FC Argeș, contand pentru etapa a 7-a din play-out-ul Superligii romanești. Atacantul moldovean a deschis scorul in minutul 27 și a fost schimbat in minutul 81, informeaza Federația Moldoveneasca…

- Gheorghe Grozav (32 de ani) nu și-a luat gandul de la echipa naționala. Fotbalistul de atac de la Petrolul Ploiești a ajuns la 10 goluri in acest sezon dupa reușita din meciul cu Chindia (2-1) și așteapta un telefon din partea selecționerului Edi Iordanescu. Cu 10 goluri in 36 de meciuri, Grozav este…