- Purtatorul de cuvant al PNL a scos o suma uriașa la nunta pe care a avut-o cu Andra Pleșa, fiica vitrega a lui Marcel Vela. Aproape 250.000 de euro apar in declarația de avere a lui Ionuț Stroe, ca dar de nunta. Numirea noului Guvern a adus in prim plan si declaratiile de avere ale […] The post Ionuț…

- Sindicaliștii de la CFR merg din nou la negocieri la Ministerul Transporturilor. Ei amenința ca intra in greva generala, nemulțumiți de salarii și de faptul ca statul taie din banii companiei. Discuțiile privind revendicarilor angajaților CFR au loc la ora 12.00, la sediul Ministerului Transporturilor.…

- O femeie din Odesa a fost condamnata la peste 11 ani de inchisoare intr-un caz de strangere de fonduri pentru ocupantii rusi, potrivit serviciului de informatii ucrainean SBU. Femeia ar fi organizat un apel pe retelele de socializare pentru a finanta luptatorii din regiunea Donetk, ocupata de Rusia.…

- Angajatii din sistemul penitenciar anunta ca vor intra la lucru, marți, purtand banderole albe pe brat, iar miercuri ”vor refuza sa intre la programul de lucru timp de 2-4 ore”, deoarece s-au saturat sa ”mai fie bataia de joc a lui Marcel Ciolacu si a lui Nicolae Ciuca”. ”Marti, 30.05.2023, politistii…

- Fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu a fost condamnat definitiv, vineri, la 7 ani si 4 luni de inchisoare in dosarul de coruptie legat de plata lucrarilor la tronsonul de cale ferata Bucuresti – Constanta, in care este acuzat ca ar fi primit o mita de peste 2 milioane de euro. Initial, Vladescu…

- O femeie de 35 de ani și fetița ei de 3 ani au fost gasite moarte, luni dimineața, intr-o locuința care a ars in urma unui incendiu in localitatea Vartoapele de Sus, județul Teleorman. Femeia și fiica acesteia se aflau chiar in dormitorul unde au izbucnit flacarile. Potrivit ISU Teleorman, luni dimineața,…

- German armsmaker Rheinmetall is building a military maintenance and logistics hub in Satu Mare, Romania, expected to begin operation this month to service weapons used for the war in Ukraine, the company said on Sunday, according to Reuters. “The service hub should play a central role in maintaining…

- Bogdan Olteanu, fost președinte liberal al Camerei Deputaților și fost viceguvernator al BNR, iese din inchisoare cu 3 ani inainte de executarea pedepsei de 5 ani pentru trafic de influența. Olteanu era inacrcerat la Penmitenciarul Margineni de doi ani, cand a fost condamnat definitiv pentru ca ar fi…