Un deceniu de la criza financiara - chiar am invatat ceva?

Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea internationala se indreapta, in contextul lipsei liderilor politici, spre o noua criza financiara de amploare, de genul celei izbucnite in 2008-2009, intrucat cauzele nu au fost eliminate, avertizeaza Gordon Brown, fost premier si ministru de Finante al Marii Britanii informeaza mediafax.…

- Lumea aniverseaza in septembrie 10 ani de la caderea bancii americane Lehman Brothers, care este consi­derata punctul de plecare in cea mai mare criza din lume, care a maturat totul in cale, fiind nevoie de interventia sustinuta a statelor si a bancilor centrale prin injectii de lichiditate pentru…

- Miliarde de dolari injectate de banca centrala, dobanzi nule timp de ani de zile, avantaje fiscale pentru dinamizarea profiturilor - rareori contextul a fost atat de favorabil pentru companii pe Wall Street, care se afla pe punctul de a depași un record simbolic, scrie AFP.

- Leul si celelalte monede de la marginea zonei euro nu au resimtit inca efectele negative ale crize care afecteaza economia multor tari emergente, provocata de scumpirea materiilor prime, urmare a aprecierii dolarului american. Cotatia lirei turcesti si-a continuat ieri deprecierea atingand un minim…

- Criza de dioxid de carbon in Marea Britanie. Coca-Cola susține ca a oprit temporar producția de bauturi racoritoare pentru ca fabricile au ramas fara CO2, iar o crescatorie de porci din Scoția nu mai poate anestezia animalele inainte de a le sacrifica și risca supraaglomerarea din aceeași cauza.…

- Guvernele din zona euro au reusit joi noaptea, dupa peste sase ore de negocieri, sa ajunga la un acord indelung asteptat pentru reducerea datoriei Greciei, intr-un moment in care Atena se pregateste sa incheie in 20 august al treilea program de asistenta financiara, in valoare de 86 de miliarde de euro,…

- Guvernele din zona euro au reusit joi noaptea, dupa peste sase ore de negocieri, sa ajunga la un acord indelung asteptat pentru reducerea datoriei Greciei, intr-un moment in care Atena se pregateste sa incheie in 20 august al treilea program de asistenta financiara, in valoare de 86 de miliarde de euro,…

- Criza economica este unul dintre subiectele care creeaza panica numai la pronuntarea cuvintelor, asa ca, multi dintre cei care aud mentionandu-se despre aceasta incep, invariabil, sa se gandeasca cum ar proceda intr-o astfel de situatie. Cele mai grele momente in care criza si-a facut aparitia au fost…