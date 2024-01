Omenirea riscă o nouă criză: rezervele de apă ale Pămîntului se epuizează rapid Omenirea se afla in pragul unei crize globale: rezervele de apa subterana ale lumii se reduc rapid, ceea ce ar putea duce, in viitorul apropiat, la o lipsa grava de apa potabila pentru populația Pamantului. Despre aceasta avertizeaza oamenii de știința de la Universitatea din California in studiul lor publicat in revista Nature. Potrivit oamenilor de știința, in 71% din cele 1,7 mii de complexe Citeste articolul mai departe pe noi.md…

