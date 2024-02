Stiri pe aceeasi tema

- Un inovator proiect de ascensor spațial, conceput pentru a eficientiza transportul pasagerilor in spațiul cosmic, a fost distins cu un premiu in valoare de 11.000 de dolari. Arhitectul Jordan William Hughes din Marea Britanie a fost recomepnsat cu premiul pentru excelența in arhitectura și inovație…

- In ciuda evenimentelor obișnuite și așteptate pentru anul 2024, ca aniversari, vacanțe sau speranțe personale, exista și o zi speciala pe care fiecare semn zodiacal ar trebui sa o noteze in calendarul lor. Aceasta zi unica va aduce o explozie de noroc și binecuvantari, depașind orice așteptare.Indiferent…

- De vineri, 22 decembrie, se instaleaza iarna astronomica, al carei inceput este marcat de un moment precis, cel al solstitiului de iarna. El este legat de miscarea anuala aparenta a Soarelui pe bolta cereasca, o consecinta a miscarii reale a Pamantului in jurul Soarelui. Solstitiul de iarna din emisfera…

- O echipa de cercetatori a descoperit recent o ecosistema ascunsa in vasta rețea de lagune din campia sarata Puna de Atacama, o zona arida situata pe un platou in Argentina . Aceasta descoperire surprinzatoare include stromatoliți gigantici, care ar putea oferi o privire asupra primelor forme de viața…

- Cercetatori romani de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geo-ecologie Marina (GeoEcoMar) si Universitatea din Bucuresti au intrat in Cartea Recordurilor, dupa ce au descoperit proportiile imense ale celui mai mare lac din istoria planetei Pamant: Paratethys. Guinness World…

- Descoperirea care schimba tot ce se știa despre formarea planetelor: astronomii au fost uluițiCel mai comun tip de stea din galaxia noastra, Calea Lactee, se numește pitica roșie - mult mai mica și mai puțin luminoasa decat Soarele. –Aceste stele - sau cel puțin așa se credea - pur și simplu nu sunt…

- Cu toții cunoaștem celebrul cuplu din televiziune Alex Velea și Antonia, insa cați din voi va aduceți aminte de Ana, fost soție a artistului. Cu ce se ocupa ea acum, aflați in randurile urmatoare. Cine este și cu ce se ocupa Ana, fosta soție a lui Alex Velea Inainte de Antonia, Alex Velea a trait o…