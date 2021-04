Stiri pe aceeasi tema

- Dorind sa obtina cat mai multe zile libere platite acordate tinerilor casatoriti, doi rezidenti din Taiwan au gasit o metoda inedita pentru a-si prelungi luna de miere, casatorindu-se de patru ori intr-un interval de 37 de zile, informeaza AFP. Directia Generala a Muncii din Taipei a confirmat miercuri…

- Ministerul Finantelor nu a sustinut Legea care prevede ca, in cazul evaziunii fiscale de pana la 100.000 de euro, se poate aplica pedeapsa cu amenda si nu inchisoare in cazul celor care achita integral prejudiciul, a declarat, joi, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare. "Pozitia Ministerului Finantelor…

- Lituania devine rapid un hub fintech dupa ce un numar tot mai mare de companii financiare digitale britanice aplica pentru autorizare la Vilnius. Aceasta pentru a putea opera in continuare in UE, potrivit Euractiv. in zona euro cu o populație de aproximativ o treime din cea a Londrei este acum pe primul…

- Solicitarea dreptului la zile libere pentru supravegherea copiilor sau la majorarea salariala, in cazul familiilor monoparentale, nu va mai avea nevoie de declaratia celuilalt parinte, a anuntat marti, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. "Acordarea zilelor libere pentru…

- Unii parinti isi vor putea lua zile libere platite chiar daca autoritatile decid marti redeschiderea scolilor in 8 februarie, cand incepe semenstrul al doilea din anul scolar 2020 – 2021. Este vorba despre parintii elevilor care vor studia in continuare in online, fie in localitatile in care incidenta…

- Este vorba despre parintii elevilor care vor studia in continuare in online, fie in localitatile in care incidenta este peste 1.5 la mia de locuitori, fie in cazul in care familia detine adeverinta care atesta ca elevul sufera de boli cronice si i se recomanda evitarea colectivitatii. Rasturnare…