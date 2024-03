Alegeri libere la traseism politic şi ce date trebuie să conţină listele de susţinători Actul normativ elaborat de Guvern privind alegerile europarlamentare si locale care se vor derula in data de 9 iunie a.c. permite candidatilor sa devina traseisti politici cu acte in regula. „Puterea” va prezinta noile prevederi electorale care permit candidatilor sa dezerteze de la un partid, pe listele caruia au fost fost aleși, la alt partid, dar si ce trebuie sa contina listele de sustinatori pe care formatiunile politice si candidatii trebuie sa le prezinte. Astfel, OUG prevede ca persoanele care, la data intrarii in vigoare a actului normativ, dețin un mandat de ales local, se pot inscrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

