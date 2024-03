Câţi bani primesc poliţiştii, jandarmii şi românii implicaţi în alegerile locale şi europarlamentare Conform Ordonantei de Urgenta privind unele masuri pentru organizarea și desfașurarea alegerilor europarlamentare și locale din 9 iunie a.c., persoanele care vor fi membrii ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara sau strainatate, operatori de calculator si angajatii institutiilor implicate in acest scrutin electoral vor fi remunerati si vor primi si o zi libera. “Puterea va prezinta sumele pe care romanii implicati in alegerile locale si europarlamentare din data de 9 iunie a.c. le vor primi de la Guvern. Pentru activitatea desfașurata in cadrul birourilor electorale și pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

