- Guvernul a adoptat o OUG in care se stipuleaza cum ar putea fi alimentat Fondul de Rezerva bugetara, zis și bugetul paralel. Guvernul Ciolacu au decis sa realoce fondurile alocate pentru proiecte din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) catre Fondul de Rezerva bugetara, zis și…

- Conform Ordonantei de Urgenta privind unele masuri pentru organizarea și desfașurarea alegerilor europarlamentare și locale din 9 iunie a.c., persoanele care vor fi membrii ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara sau strainatate, operatori de calculator si angajatii institutiilor implicate…

- Romania acorda 10 milioane de euro pentru administrațiile locale și pentru dezvoltarea mediului rural din Republica Moldova. Despre aceasta a anunțat premierul roman, Marcel Ciolacu, la sesiunea ordinara a Adunarii Generale a Asociației Comunelor din Romania, scrie IPN. „Sa știți ca, in ședința de guvern,…

- In curand doua drumuri comunale și o sala de sport se vor alatura investițiilor finalizate in comuna Barla. „Saptamana aceasta au inceput lucrarile la obiectivul „Asfaltarea unui numar de 2 drumuri comunale: Str. Principala Sat Afrimesti – parțial și Str. Lereni Sat Urlueni „. Proiectul prevede realizarea…

- Primaria Piatra-Neamț a primit, ca urmare a solicitarii primarului Andrei Carabelea, suma de 16.517.000 lei de la Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului. Potrivit Legii Bugetului de stat pentru 2024, sume importante de bani din impozitul pe venit – din salarii, pensii mari, dividende și…

- Suma de 26.435.000 de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului atribuita recent Primariei Municipiului Baia Mare va usura startul administratiei la inceput de an, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, primarul interimar, Doru Dancus. ‘Am inceput sa remodelam bugetul, incluzand…

- Guvernul a decis, in ședința de astazi, alocarea sumei de 856.929.000 lei din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2024, pentru asigurarea veniturilor proprii necesare activitații curente și finalizarea unor obiective de investiții in 55 de municipii…

- Municipiul Alba Iulia primește aproape 20 de milioane lei din Fondul de rezerva bugetara al statului. De ce sunt repartizați banii Municipiul Alba Iulia primește aproape 20 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara al Guvernului. Proiectul intra la aprobare in ședința Executivului din 31 ianuarie.…