Câți bani vor câștiga angajații din birourile electorale la alegerile din 2024 Inca puțin pana la alegerile din 2024, iar, una dintre intrebarile care stau pe buzele romanilor este cați bani vor caștiga angajații din birourile electorale. Cați bani vor caștiga angajații din birourile electorale Ministerul Administrației și Internelo r a lansat Ordonanța de Urgența privind unele masuri pentru organizarea și desfașurarea alegerilor comasate din 9 iunie 2024. In actul normativ sunt prevazute inclusiv sumele care vor fi alocate membrilor din Birourile electorale. Astfel, angajații de la birourile electorale vor caștiga intre 162 și 396 de lei pe zi, in timp ce cei din secțiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

