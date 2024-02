Ce școli vor beneficia de programul Masă sănătoasă Programul Masa sanatoasa ajunge in mai multe școli din Romania. In total, de acest program vor beneficia 450.000 de copii. Anunțul a fost facut de catre premierul țarii, Marcel Ciolacu in cadrul ședinței de Guvern. Potrivit acestuia, va fi aprobata lista celor peste 1.200 de unitați școlare din toata țara incluse in programului „Masa sanatoasa”. Prin intermediul acestui program, peste 450.000 de copii vor primi o masa calda sau un pachet alimentar in fiecare zi de curs. Pentru acest program a fost alocat peste 1 miliard de lei. „Aceasta masura nu doar ca ajuta copii din sute de mii de familii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

