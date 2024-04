Președintele PNL, Nicolae Ciuca, aduce unele clarificari legat de candidatura medicului Catalin Cirstoiu la Primaria Capitalei. Daca va fi retras, atat coaliția cat și PNL au planuri de rezerva, a incercat el sa-i linișteasca pe membrii partidului. „Avem planul B, avem planul C”. Nicolae Ciuca confirma astfel ca situația este destul de tensionata in coaliție […] The post Avertismentul lui Ciuca, in cazul Cirstoiu: Daca e maxima urgența, PNL are propriul candidat appeared first on Puterea.ro .