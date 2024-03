Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul din Madrid a cerut o pedeapsa de patru ani și noua luni de inchisoare pentru antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti. El a fost acuzat ca a fraudat fiscul spaniol cu peste un milion de euro in anii fiscali 2014 și 2015, a anunțat agenția de știri EFE, preluata de Agerpres.Ministerul Public…

- Real Madrid - Leipzig, meci contand pentru mansa a doua a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 6 martie, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Luka Modric (38 ani), cistigatorul Balonului de Aur in 2018, a sosit la Real Madrid in 2012, de la formatia engleza, Tottenham Hotspur, reusind sa cistige de cinci ori Liga Campionilor alaturi de gruparea de pe Santiago Bernabeu. In palmaresul sau figureaza, de asemenea, trei titluri de campion al Spaniei…

- Leipzig - Real Madrid, meci contand pentru prima mansa a optimilor de finala din Liga Campionilor, este programat, marti, 13 februarie, de la ora 22:00, pe Red Bull Arena, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Fundașul central brazilian Eder Militao, Joao Felix și Joao Cancelo, Douglas Costa, Sergej Milinkovic-Savic și Ronald Araujo sunt subiectele zilei in aceasta fereastra de mercato. Gazeta Sporturilor va prezinta cele mai importante informații ale zilei din mercato invernal in Europa. Real a prelungit…

- Erling Haaland urma sa incaseze cate un milion de euro de la sponsorul Nike și de la Manchester City daca era desemnat „The Best” la gala FIFA de luni. Gala FIFA, de luni, a avut un deznodamant nefericit pentru Erling Haaland. Deși a facut „tripla”, campionat - Cupa Angliei - Liga Campionilor cu Manchester…

- Radu Dragușin (21 de ani) a ales Tottenham. Și va pleca de la Genoa pentru o suma record in fotbalul romanesc. Fundașul central de 21 de ani devine cel mai scump transfer din istoria fotbalului romanesc. Internaționalul roman o va costa pe Tottenham 30 de milioane de euro, cu tot cu bonusuri, ceea ce…

- Fundasul austriac David Alaba a suferit o ruptura la ligamentul incrucisat anterior al genunchiului stang in timpul meciului castigat, scor 4-1, de Real Madrid in fata formatiei Villarreal, duminica, iar sezonul sau este deja incheiat, potrivit news.ro.David Alaba s-a accieentat in minutul 32 si…